Florida | piovono iguane dagli alberi per il freddo

Non è un film, ma lo sembra. Al cinema piovevano polpette, in Florida possono piovere iguane. Lo ha detto il National Weather Service di Miami. «Non è qualcosa che di solito prevediamo, ma non stupitevi se vedrete in queste notti delle iguane cadere dagli alberi». La causa della caduta è meteorologica: il freddo. Le lucertole a sangue freddo sono abituate a vivere tutta la vita su grandi alberi. Le discese a terra sono limitate: deporre uova, accoppiarsi o cambiare zona. Cercano sempre il sole e qui sta il problema. Le iguane si «congelano» e per questo cadono. Accade per le basse temperature che sono raggiunte in questi giorni a Miami, Fort Lauderdale e Palm Beach. È un blocco temporaneo che arriva ...

