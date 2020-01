Federico Rossi, Zequila si altera: la risposta alle accuse, Paola rassicura (Di venerdì 24 gennaio 2020) Federico Rossi, Antonio Zequila al GF Vip risponde alle accuse dopo il duro sfogo su Paola Di Benedetto Oggi Federico Rossi si è duramente scagliato contro Antonio Zequila, che al Grande Fratello Vip avrebbe commesso un gesto poco carino nei confronti di Paola Di Benedetto. Il cantante del duo Benji&Fede non ha gradito alcune affermazioni … L'articolo Federico Rossi, Zequila si altera: la risposta alle accuse, Paola rassicura proviene da Gossip e Tv. gossipetv

chiara___ciulla : RT @pumpkinbratz: Non credevo che l’avrei mai detto ma Federico Rossi ti meriti di meglio di una che ti spegne per difendere un tizio mezzo… - fedehugme3 : RT @pumpkinbratz: Non credevo che l’avrei mai detto ma Federico Rossi ti meriti di meglio di una che ti spegne per difendere un tizio mezzo… - hello197567 : RT @pumpkinbratz: Non credevo che l’avrei mai detto ma Federico Rossi ti meriti di meglio di una che ti spegne per difendere un tizio mezzo… -