Eleonora Pedron a Verissimo: l’incontro con Fabio Troiano e il matrimonio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Eleonora Pedron parla a Verissimo del nuovo fidanzato, l’attore Fabio Troiano Eleonora Pedron è tornata a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 25 gennaio. L’ex Miss Italia ha parlato della nuova relazione con Fabio Troiano. Una relazione, quella tra la modella e l’attore, nata per puro caso durante un viaggio in treno. … L'articolo Eleonora Pedron a Verissimo: l’incontro con Fabio Troiano e il matrimonio proviene da Gossip e Tv. gossipetv

DonnaGlamour : A casa di Eleonora Pedron, il dolce rifugio dell’Ex Miss Italia - SMSNEWSOFFICIAL : A “Verissimo” tra gli ospiti Eleonora Abbagnato, Paola Cortellesi, Giulia de Lellis, Eleonora Pedron, Valeria Marin… - UgoBaroni : RT @zazoomblog: Eleonora Pedron chi è: età carriera e vita privata della showgirl - #Eleonora #Pedron #carriera #privata -