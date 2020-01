Virus in Cina, atterrati a Roma 200 passeggeri da Wuhan: scanner e controlli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono transitati in un «canale sanitario» dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo, 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan,... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA LA GRAFICA #coronavirus #ANSA - Linkiesta : Il #Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale. Per le… - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA -