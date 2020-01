Usa, sparatoria a Seattle davanti a un McDonald’s: morta una 40enne, 7 feriti. Killer in fuga (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una sparatoria fuori da un McDonald’s nella parte più trafficata del centro di Seattle ha causato un morto e sette feriti. La vittima è una donna di circa 40-50 anni, hanno riferito i vigili del fuoco al Seattle Times. Una donna di circa 55 anni e un bambino di 9 anni sono gravi, mentre cinque uomini sono in condizioni non critiche. Il capo della polizia Carmen Best ha detto che, sulla base del video della scena, più persone hanno sparato dopo una lite fuori dal fast food. L'articolo Usa, sparatoria a Seattle davanti a un McDonald’s: morta una 40enne, 7 feriti. Killer in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

