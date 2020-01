Turchia, Erdogan ci riprova: vuole il “matrimonio riparatore”. Scoppia la rabbia delle donne (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quattro anni dall’ultimo tentativo, il Governo turco, sotto la guida di Recep Erdogan, prova a reintrodurre il “matrimonio riparatore”, abolito nel 2005. La bozza di legge, discussa in parlamento il 16 gennaio, potrebbe assicurare un salvacondotto agli autori di violenze sessuali contro le donne in caso di successive nozze, purché la differenza d’età sia inferiore ai 10 anni. Secondo il partito di Erdogan, l’AKP, la norma è stata ideata per porre un rimedio alla piaga dei matrimoni infantili e ai casi di stupro. Non è di questo parere Fidan Ataselim, il segretario generale della piattaforma Fermiamo il femminicidio secondo cui si tratta di un tentativo di nascondere il numero crescente di casi di violenza contro le donne e di femminicidio. Scoppiano le proteste Insieme ad altri gruppi, la piattaforma di Ataselim ha chiesto il ritiro ... open.online

