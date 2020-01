Thomas Markle, padre di Meghan: “Lei e Harry stanno distruggendo la Corona per soldi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il padre di Meghan Markle torna ad attaccare duramente la duchessa di Sussex e il marito Harry, con cui i rapporti sono pessimi. Stavolta lo fa addirittura in un documentario trasmesso sulla tv inglese, "Thomas Markle: My Story": "Meghan è una delusione, la rivedrò solo quando sarò sotto terra". fanpage

