Soleil Sorgè, finalmente la verità su Jeremias Rodriguez: “Il lupo non perde il vizio” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Se n’è parlato per tantissimo tempo, anche se informazioni ufficiali ce ne sono state davvero poche. Adesso però è la diretta interessata a rivelare tutto ed a fare una volta per tutte chiarezza su questa vicenda. Ci riferiamo alla bellissima Soleil Sorgè e alla sua relazione sentimentale con il fratello di Belen e Cecilia, Jeremias Rodriguez. A quanto pare dunque la loro liaison d’amore è ormai completamente terminata e non ci sono possibilità che ci siano ripensamenti. La giovane si è anche soffermata su Luca Onestini, con il quale è stata fidanzata per un breve periodo di tempo nel 2017. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa ha dichiarato l’italo-americana. Le sue affermazioni sono state rilasciate su ‘Novella 2000’, che l’ha dunque intervistata per saperne di più. “Jeremias? Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo ... caffeinamagazine

