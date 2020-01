Slittino, Coppa del Mondo Sigulda 2020: in Lettonia Dominik Fischnaller può continuare a far sognare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sesto appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: ci si sposta verso la Lettonia, sul difficilissimo catino di Sigulda, tra i più duri di tutto il circuito. In programma nel fine settimana le prove classiche, poi spazio alle sprint nel pomeriggio di domenica. Può continuare a far sognare il Bel Paese Dominik Fischnaller. L’Italia attende la sua stella che ha iniziato questa stagione in modo spettacolare: a Lillehammer ha agguantato il successo, valsogli anche come titolo europeo. L’altoatesino è rientrato pienamente in corsa per la classifica generale e, su un budello particolarmente adatto alle sue caratteristiche, può addirittura sognare di avvicinare la prima piazza di Roman Repilov, non al top in questo mese di gennaio. Tra i favoriti per il successo l’altro russo Semën Pavličenko, detentore della sfera di cristallo e vincitore ... oasport

