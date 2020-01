Si fingeva chef per molestare le ragazze, 23enne arrestato a Roma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Roma per molestie nei confronti di studentesse. Per adescarli l’uomo si fingeva chef. Roma – Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Roma per molestie nei confronti di alcune studentesse. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane per adescare le sue vittime si fingeva un rinomato chef e offriva posti di lavoro. Ma subito dopo aver ottenuto il numero di telefono, iniziata a diventare un pericoloso stalker. Il giovane è ritenuto responsabile di numerosi episodi e avrebbe approcciato almeno trenta ragazze. Nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio del 23enne per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto in questi mesi. Ragazzo di 23 anni arrestato a Roma Le indagini sono partite dopo alcune denunce arrivate dalle vittime del 23enne. Il giovane per adescare le ragazze usava quasi lo stesso ... newsmondo

