Roberta Girotto | mamma scomparsa | ritrovato il suo corpo nel fiume

Roberta Girotto scomparsa nel nulla da lunedì : tutta Bovolenta si mobilita nella ricerca : Che fine ha fatto Roberta Girotto? Una cena con gli amici, una serata passata in tranquillità, tutto sembrava normale. Ma poi la scomparsa. lunedì mattina intorno alle 8 la donna esce di casa. Non ha soldi, non ha documenti, esce di casa senza telefonino, ha un paio di scarpe di ginnastica ai piedi. A denunciare la scomparsa di Roberta sua figlia che verso le nove di lunedì mattina ha provato a mettersi in contatto con lei e non riuscendosi si ...