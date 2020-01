Napoli, consigliere pubblica le postazioni dei vigili sui social. Gli agenti: “Così si aiutano i criminali” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Bufera al Comune di Napoli per un post del consigliere di Dema, Claudio Cecere, dove sono stati pubblicati i posti di servizio della Polizia Municipale di domani alla Zona Ospedaliera, con l'invito ai cittadini "a monitorare", poi modificato. Il sindacato Csa scrive una lettera di protesta al Prefetto. Cecere si difende: "Non ho divulgato segreti d'ufficio". fanpage

oblomagazine : Strada di Piano via Napoli-via Venezia: il Consigliere Auriemma attende una risposta - - dariocurcio5 : Visita allo storico cimitero israelitico di #Napoli per il consigliere regionale Alfonso Longobardi. L'esponente di… - Yogaolic : RT @Pinucci63757977: @DdeNittis Non voglio infierire ma c'è anche questa: trattavasii di Bartolomeo Falco, ex consigliere comunale di Comiz… -