Matteo Salvini, nuovo blitz anti-droga a Modena: "In questo negozio si spaccia?" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Salvini continua senza sosta il tour elettorale in vista del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna. Il leader della Lega fa tappa a Modena, dove continua la sua crociata contro gli spacciatori dopo il caso del citofono bolognese. Diverse signore del posto lo accerchiano per segnalargli con un liberoquotidiano

repubblica : Matteo Salvini che all’ora di cena citofona a un povero cristo qualsiasi, chiedendogli 'Lei spaccia? Lei è tunisino… - fanpage : Il durissimo attacco di Fabio Volo #salvinicitofona - AnnalisaChirico : Spiegare a Fabio Volo che Matteo Salvini avrebbe citofonato tale e quale pure a un camorrista. Lui fa così. Il mess… -