Londra batte Bruxelles: la crescita britannica accelera (Di giovedì 23 gennaio 2020) Boris Johnson e il suo governo possono iniziare il 2020 festeggiando buone notizie sul fronte economico. A annunciarle sono le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo le quali, quest’anno, il Pil britannico aumenterà dell’1,4 per cento, crescendo dell’1,5 per cento nel 2021. Un’accelerazione non prevista della crescita e che supererà, dopo il completamento della Brexit, quella dei big dell’Unione europea. I tre paesi dell’Eurozona parte del G7, ossia Germania, Francia ed Italia, complessivamente faticheranno a tenere il passo. La società di revisione dei conti PwC certifica in un parallelo sondaggio che i top manager europei guardano al Regno Unito come il paese-chiave per crescita e investimenti, indipendentemente dalla Brexit, e Downing Street gongola. L’esecutivo guidato da Johnson, fresco di un’ampia ... it.insideover

