LIVE Camila Giorgi-Kuznetsova 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: immediato break della russa (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 CI SONO DUE PALLE DEL CONTRObreak PER Giorgi! 15-30 Doppio fallo Kuznetsova. 15-15 Kuznetsova stecca con il dritto. 0-15 Lunga la risposta di Giorgi. 1-2 Primo game della partita per Giorgi. 40-15 Rovescio in corridoio per Kuznetsova. 30-15 Finalmente un dritto vincente dell’azzurra. 0-15 Doppio fallo di Giorgi. 0-2 Inizio da incubo per la marchigiana. Kuznetsova in pieno controllo in questo inizio. 0-40 Altro errore dell’azzurra. 0-30 Risposta sbagliata di Giorgi. 0-1 immediato break in apertura per la russa. 15-40 Ci sono due palle break per Kuznetsova. 15-30 Brutto errore di Camila. 15-0 Primo punto del match per Giorgi. Sarà Giorgi a servire per prima. 9.27: Sta per cominciare il match tra Camila Giorgi e Svelanta Kuznetsova. La sfida è stata rispostata nuovamente sul campo 19. Stanno facendo riscaldamento ora le ... oasport

