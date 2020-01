La matematica dell’espresso: come ottenerlo di qualità e in modo più economico (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quasi un secolo e mezzo di storia. E una ricetta perfezionata nel tempo fino a raggiungere l’eccellenza: l’espresso d’altronde è un vanto nazionale per noi italiani. Immancabile a colazione o dopo pranzo nel bel paese, e apprezzatissimo anche nel resto del mondo. Impossibile fare di meglio? Non scherziamo: con l’aiuto della matematica tutto è possibile. Ne sono certi gli autori di uno studio appena pubblicato sulle pagine di Matter, in cui viene presentato un modello matematico che permette di aumentare la resa delle materie prime, e quindi di risparmiare soldi e ridurre gli sprechi, e di ottenere un prodotto più costante in termini di gusto, agendo su un piccolo set di parametri. Per realizzare il loro modello i ricercatori sono partiti identificando una serie di caratteristiche nella tecnica di estrazione dell’espresso che influiscono sul risultato finale. Trattandosi di una bevanda ... wired

