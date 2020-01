Il principe Andrea ora trema: hackerate le email di Ghislaine Maxwell - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mariangela Garofano Si infittiscono i misteri riguardo al caso Epstein. Accusata di aver procurato ragazze minorenni al magnate pedofilo Jeffrey Epstein, a Ghislaine Maxwell sono state hackerate le email. E ora il principe Andrea e molte note personalità tremano di paura La notizia è giunta al Telegraph 22 gennaio, sebbene la notifica da parte dei legali di Ghislaine Maxwell, sia stata depositata in tribunale il 5 dicembre. Le email private dell’ex fidanzata di Jeffrey Epstein, accusata di avergli procurato le ragazze minorenni, sono state hackerate. Le email contengono conversazioni private con note personalità, tra cui il principe Andrea, che se rivelate, potrebbero scatenare uno scandalo di enormi proporzioni. Sebbene i colpevoli del furto telematico non siamo stati ancora scoperti, si teme che le email possano essere pubblicate o vendute al miglior offerente. Secondo ... ilgiornale

Andrea_btw : RT RT LACASEBooks: Leggi la biografia firmata da Jeremy Feldman e scopri la vera storia di Vlad Tepes l'mpalatore,… - infoitcultura : Il principe Andrea torna al fianco della regina dopo l'addio ai doveri reali - Andrea__Zar : Uk 19 gennaio 2020 - la Regina saluta con un ultimo gesto il dimissionario principe Harry @segnanti -