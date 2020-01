Il Grande Fratello Vip punisce i concorrenti: grave violazione delle regole (Di giovedì 23 gennaio 2020) Stavolta l’occhio del Grande Fratello non risparmia i Vip concorrenti. Una grave violazione delle regole è costata loro molto caro. Si tratta del primo richiamo ufficiale da parte della produzione, se si esclude quello di Salvo Veneziano. Le reazioni da parte degli inquilini della Casa sono state delle più disparate. Chi si è allarmato per la durezza del provvedimento, chi ritiene giusta la decisione del Grande Fratello, chi invece ha ironizzato. violazione delle regole e punizione Ad essere stata violata è una regola fondamentale del Grande Fratello: i concorrenti hanno ignorato il comando Freeze. Per questo motivo la produzione ha deciso di decurtare loro 60 euro dalla spesa settimanale della Casa. È stata Adriana Volpe a leggere ai suoi compagni il comunicato. “Richiamo Ufficiale: VIP, il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze, le regole le conoscete bene, ... thesocialpost

