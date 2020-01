Grande Fratello Vip, Salvo attacca Alfonso Signorini e chiama in causa Pupo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Salvo attacca Alfonso Signorini e chiama in causa Pupo Salvo Veneziano torna a parlare della squalifica dal Grande Fratello Vip. Parole violente che gli sono costate l’espulsione (e anche tanto altro), una punizione che Salvo non ha approvato appieno perché, a suo modesto parere, è stato l’unico a subire tali conseguenze. Salvo, dopo aver offeso delle concorrenti della casa con frasi colorite, ha chiesto scusa pubblicamente a Elisa De Panicis. La sua famiglia è stata presa di mira da offese e critiche, soprattutto via social, ma a infastidire Salvo più di ogni altra cosa è stato il comportamento di Alfonso Signorini. Salvo Veneziano riceve il tapiro di Striscia: “Frasi sessiste? Per me significavano amore, passione” Grande Fratello Vip, Salvo contro Signorini: “Due pesi e due misure” Tramite il suo account Instagram, Salvo ha voluto ... tpi

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -