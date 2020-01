Gelo stile 1985? Siamo pronti ad affrontarlo? E' meteo estremo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sovente parliamo di meteo estremo, una situazione atmosferica che abbiamo osservato più volte. Vi abbiamo da poco informato dello sconquasso che si è avuto nella Spagna orientale, dove si è abbattuta la peggiore tempesta invernale da oltre 50 anni.Eppure c'era un'apparentemente impenetrabile Alta Pressione. Ed è stata proprio questa ad aumentarne la forza. Vi descriviamo, e viviamo ondate di calore di straordinaria intensità, siccità, precipitazioni eccezionali, vento di tempesta con raffiche di uragano, super grandinate, ovvero meteo estremo.Viviamo sopratutto quest'Inverno straordinariamente mite su tutte le aree a sud del Circolo Polare Artico. Temperature altissime per il periodo anche in Siberia. Abbiamo osservato dei video nel web di fortissime nevicate sparse nel Mondo, uno di queste ci ha particolarmente attratto per intensità, le riprese sono avvenute in Iran, ... meteogiornale

PrigersBlog : RT @tessagelisio: Indispensabili per proteggere le mani dal gelo invernale, i #guanti possono anche diventare un accessorio di stile per co… - tessagelisio : Indispensabili per proteggere le mani dal gelo invernale, i #guanti possono anche diventare un accessorio di stile… -