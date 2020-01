Elisa De Panicis dopo il GF Vip: “Il mio cuore batte per Theo Hernadez, terzino del Milan” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dentro la Casa ha scatenato polemiche, ma anche ora che è stata eliminata Elisa De Panicis continua a far parlare di sé. Ospite a Pomeriggio5, ha confermato a Barbara d'Urso che con Andrea Denver è nata un'amicizia che si è evoluta in qualcosa di più e che lui le avrebbe proposto di dormire insieme a Milano poco prima del GF. Su Theo Hernandez, terzino del Milan, l'influencer ammette: "Ci stavamo frequentando, lui non voleva si venisse a sapere". fanpage

