Di sardine (e di voti) anti-Lega ce ne vorrebbero più in Calabria che in Emila Romagna. Io mi autoaccuso (Di giovedì 23 gennaio 2020) Due campagne elettorali. Una ossessivamente sotto i riflettori dei media, l’altra completamente oscurata. Vuoi mettere l’Emilia Romagna con la Calabria? Quando mai la Calabria ha reso onore alla Patria, a parte le storie rispettabili di singoli personaggi, artisti o intellettuali? Mai. Ieri famosi per la reazione sanfedista alla Repubblica Partenopea e per i briganti, oggi agli “onori” della cronaca per la “pervasività della ’ndrangheta”, come ama dire il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Certo, la Romagna ha dato i natali al fascismo, ma poi gli emiliano-romagnoli si sono riscattati con la Resistenza. Mussolini, ma anche i fratelli Cervi, mentre il sud e la Calabria il 2 giugno 1946 votavano per la monarchia. Conservatori, conformisti e miserabili. Un marchio infame che ci portiamo appresso da sempre, inutile girarci ... huffingtonpost

SalvatoreMirag7 : RT @HuffPostItalia: Di sardine (e di voti) anti-Lega ce ne vorrebbero più in Calabria che in Emila Romagna. Io mi autoaccuso - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Di sardine (e di voti) anti-Lega ce ne vorrebbero più in Calabria che in Emila Romagna. Io mi autoaccuso - francpassarelli : #Tagadala7 l'Emilia è perduta per il pd, l'accelerazione impressa dalle sardine, un movimento fancazzista di perdig… -