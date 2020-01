Roma, tabù sfatato: gol in casa della Juve dopo cinque anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Roma non segnava in casa della Juventus da più di cinque anni: a sfatare il tabù è l’autorete di Buffon Sono trascorsi 1935 giorni dall’ultimo gol della Roma segnato all’Allianz Stadium di Torino. L’ultima rete risale alla sfida del 5 ottobre 2014: vinse la Juventus per 3-2 tra mille polemiche, per i giallorossi segnò Juan Manuel Iturbe. È servita l’autorete di Gianluigi Buffon, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, a sfatare questo tabù che durava da più di cinque anni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

