Roma | Florenzi | «Juventus una corazzata | ma non facciamo la passerella»

Le dichiarazioni di Alessandro Florenzi nel prepartita di Juventus Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia La Roma è pronta a dare tutto per fare uno sgarbo alla Juventus e passare il turno in Coppa Italia: parola di Alessandro Florenzi. Ecco l'intervento ai canali ufficiali del club del capitano dei capitolini. «Juventus? Sono una corazzata, ma non facciamo la passarella. Vogliamo vincere ripartendo dall'atteggiamento ed evitando gli atteggiamenti iniziali. Non dobbiamo rimanere passivi ma dobbiamo attaccare, fare pressing e mettere in difficoltà la Juventus. Il tabù Stadium? C'è sempre una prima volta, speriamo sia questa».

