Parla a TPI il ragazzo tunisino a cui Salvini ha citofonato: “Ho denunciato, non so perché dicono che spaccio” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Di Marta Vigneri, inviata di TPI a Bologna – “Oggi è stata una giornata pesante, non so perché quella donna dice che spaccio, non ho nessun precedente. Foto? Sono proprio curioso di vederle”. Lo dice il ragazzo 17enne di Bologna a cui ieri, martedì 21 gennaio, il leader della Lega Matteo Salvini ha citofonato indicandolo come spacciatore di droga. “Sono andato a denunciare”, racconta il giovane, che incontriamo alla soglia del portone di casa, nel quartiere Pilastro. “Ieri non ero in casa”, quello che è successo “me lo hanno raccontato dopo l’allenamento di calcio”, dice. Il giovane è stato indicato a Salvini da una donna del quartiere, Anna Rita Biagini, a cui erano state chieste indicazioni dai dirigenti locali della Lega. “È scema, che devo dire? La vedo ogni tanto quando porta giù il cane con il marito”, osserva ... tpi

