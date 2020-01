Nuovo coronavirus in Cina: primo caso di contagio a Hong Kong (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E’ stato confermato il primo caso di contagio del coronavirus cinese a Hong Kong: lo riporta Bloomberg citando Cable TV. Il paziente si trova in quarantena in ospedale: è giunto a Hong Kong da Wuhan in treno.L'articolo Nuovo coronavirus in Cina: primo caso di contagio a Hong Kong sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu

