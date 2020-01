LIVE Sinner-Fucsovics, Australian Open 2020 in DIRETTA: tra poco l’esame di maturità dell’altoatesino! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.52 È terminato il match in programma sul campo 22 tra Sam Querrey e Ricardas Berankis: il tennista americano ha vinto 7-6 4-6 6-4 6-4 volando al terzo turno contro Matteo Berrettini o Tennys Sandgren. 03.50 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics! Australian Open 2020, tutti i risultati di martedì 21 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati. Avanzano Fognini e Sinner- Australian Open 2020: tabellone e risultati. Sinner, Fognini e Berrettini al secondo turno. Ok i big-Calendario Australian Open 22 gennaio: orari italiani, programma, tv. Sinner, Berrettini e Fognini in campo Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma ... oasport

OA_Sport : LIVE Sinner-Fucsovics, Australian Open 2020 in DIRETTA: tra poco l’esame di maturità dell’altoatesino! - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Vince Suarez-Navarro: Kvi… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Vince Suarez-Navarro: Kvi… -