La Collector’s Edition di Resident Evil 3 è ora prenotabile! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Con l’imminente uscita di Resident Evil 3, sarà disponibile all’acquisto anche una speciale Collector’s Edition di Resident Evil 3. La Collector’s Edition è ora prenotabile presso i rivenditori autorizzati. Resident Evil 3 sarà disponibile per PlayStation®4 computer entertainment system, i dispositivi Xbox One (inclusa l’Xbox One X) e Steam, dal 3 aprile 2020. La Collector’s Edition contiene una copia fisica di Resident Evil 3, una statuetta in alta qualità di Jill Valentine, un artbook, un poster raffigurante la mappa di Raccoon City e due dischi contenenti la colonna sonora di Resident Evil 3. A dicembre 2019 Capcom ha celebrato il 20esimo anniversario del classico survival horror Resident Evil™ 3: Nemesis, svelando un Resident Evil™ ... gamerbrain

