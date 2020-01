Guida Tv giovedì 23 gennaio: Don Matteo 12, Masterchef, Che Bella Giornata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Programmi Tv di giovedì 23 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 12×03 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 American Assassin – Film Rai 3 ore 21:20 Chef la ricetta perfetta – Film Canale 5 ore 21:40 Che Bella Giornata Rete 4 ore 21:30 Diritto e Rovescio Italia 1 ore 21:20 Justice League 1a Tv La7 ore 21:15 Piazzapulita Tv8 ore 21:30 Hitch – Lui si che capisce le donne Nove ore 21:30 Nove Racconta – Bombe su Auschwitz + Night will fall – perché non scende la notte (qui le anticipazioni) Sky Uno ore 21:15 Masterchef Italia 9×11-12 (qui le anticipazioni) Real Time ore 21:15 Rivelo (qui le anticipazioni) Serie Tv e Film in Tv giovedì 23 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 12×03 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Criminal Minds 12×07-08-09 Giallo ore 21:10 L’ispettore ... dituttounpop

