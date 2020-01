Emis Killa torna single: «È finita con la madre di mia figlia» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Emis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniEmis Killa compie 30 anniPer Emis Killa il privato è sempre stato privato. Il rapper brianzolo – all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli – è persino diventato padre (di Perla Blue), nell’estate 2018, senza mai «mostrare» il pancione della compagna Tiffany Fortini, stilista di origini francesi. Oggi, però, il 30enne fa un’eccezione per raccontare lui stesso la fine della relazione con la madre di sua figlia. Emis lo fa nelle storie di Instagram, spiega, prima che il gossip racconti di crisi e rotture. «Non amo spiattellare i fatti miei sui social, ma vedo che purtroppo molti miei seguaci fanno domande a proposito», scrive in una nota, «Ebbene sì, io ... vanityfair

iamparanoidx : Emis Killa e tiffany si son mollati me lei sul braccio ha la faccia di Emiliano tatuata, okay - vespergeist : RT @il_ritorno_: Emis Killa è di nuovo su piazza ed io sono single, coincidenze? Io non credo. - infoitcultura : Emis Killa single, lui e Tiffany Fortini si sono lasciati: “Vedo nostra figlia tutti i giorni” -