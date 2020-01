Dimissioni Di Maio da leader del M5s, dove vedere in diretta e in streaming il discorso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dimissioni Di Maio streaming: dove vedere il suo discorso in diretta Oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, si preannuncia una giornata molto delicata per il M5S: con ogni probabilità infatti Luigi Di Maio annuncerà le sue Dimissioni da leader politico, in un discorso che si terrà a partire dalle 17 in diretta dal Tempio di Adriano, a Roma, e in streaming sui suoi canali social. Alla base della decisione di Di Maio ci sarebbero la crisi di consenso nel Movimento Cinque Stelle, i continui attacchi sulla debolezza della sua leadership e la probabile debacle alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria di domenica 26 gennaio. Tutti temi che avrebbero portato l’ormai ex capo politico del M5S a fare un passo indietro, pur mantenendo il ruolo di ministro degli Esteri del governo con il Pd. Ma dove vedere in diretta e in streaming il discorso di Di Maio in cui annuncerà le sue ... tpi

