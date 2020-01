Dimissioni Di Maio 22 gennaio 2020: scenari e possibili successori (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dimissioni Di Maio 22 gennaio 2020: scenari e possibili successori Quella che sembrava una semplice indiscrezione sembra essersi rilevata, alla fine, certa. Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, dovrebbe rimettere il proprio mandato nelle mani del partito, concentrandosi così sul suo importante ruolo istituzionale. Il partenopeo è stato messo in discussione da una schiera di deputati e senatori pentastellati, con Gianluigi Paragone e Mario Giarrusso in prima linea. Vito Crimi rileva Luigi Di Maio Quest’oggi, alle 17:00, Di Maio dovrebbe comunicare ufficialmente la propria decisione di fare un passo indietro (nelle gerarchie del partito) e lasciare la direzione provvisoria a uno dei suoi fedelissimi: Vito Crimi. Nonostante all’attuale sottosegretario nel Conte bis spetti una reggenza provvisoria, non è da escludere che sarà uno degli uomini ... termometropolitico

repubblica : ??M5s. Di Maio annuncia ai ministri le sue dimissioni. Conte: 'Rispetterò la sua scelta' - agorarai : Di Maio e le possibili dimissioni da capo politico: 'immagine di viltà, lascia in braghe di tela il suo movimento'… - sole24ore : #DiMaio annuncia le dimissioni da leader #M5S. #Crimi reggente Cinque Stelle -