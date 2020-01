Concorsi pubblici 2020 per educatori: bandi, requisiti e scadenze (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il 2020 è un anno che vede l’apertura di numerosi bandi per Concorsi pubblici in diversi ambiti, anche in quello sociale, dove si cercano nuovi educatori, sopratutto per la prima infanzia. I Concorsi pubblici si sono dimostrati negli anni una preziosa opportunità per avere importati possibilità di lavoro presso le strutture pubbliche. Questo si prospetta come un anno particolarmente prolifico dal punto di vista dei bandi pubblici, che vedrà, come accade ormai da decenni, la partecipazione di un sempre maggior numero di persone, tra laureati e non. Saranno premiati i lavori legati alla scuola e quelli relativi all’ambito dell’educatore professionale. Il Governo infatti ha promesso di fare importanti cambiamenti all’interno delle amministrazioni e di aumentare notevolmente il personale. La figura dell’educatore professionale infatti ricopre un ruolo cruciale ... notizie

