Chiara Nasti: "Con tutta questa chirurgia non so come farò ad arrivare a 30 anni" - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ludovica Marchese Nel giorno del suo compleanno Chiara Nasti lancia una provocazione sui social a chi la accusa di essere ricorsa ala chirurgia estetica. Nel frattempo, un anello è il primo regalo che riceve per i suoi 22 anni Chiara Nasti, classe 1997 e di origini napoletane, è una delle fashion influencer più famose in Italia, oltre che sorella della tronista di Uomini e Donne Angela Nasti. Ex naufraga dell’Isola dei Famosi, oggi Chiara continua la sua carriera nel mondo della moda riscuotendo un successo dopo l’altro. Anche oggi, infatti, per Chiara è un giorno particolare, perché è il giorno del suo 22° compleanno. E la notizia arriva direttamente via Instagram: "Non sono pronta per i +22! E comunque con tutta questa chirurgia non so come farò ad arrivare ai +30!". A corredo dello scatto, poi, delle immagini che la ritraggono da bambina e da adolescente a dimostrazione ... ilgiornale

