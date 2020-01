Ascolti TV primetime, martedì 22 gennaio 2020: Napoli-Lazio al 21.5%, New Amsterdam all’11.8% (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di martedì 22 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio ha conquistato 5.679.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.303.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Il Fidanzato di mia Sorella ha interessato 1.717.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.808.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.390.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.002.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Dimartedì ha registrato 1.415.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su TV8 Men in Black 3 ha segnato il 2.3% con 546.000 spettatori mentre sul ... nonsolo.tv

