Tutto quello che sappiamo del «virus cinese» e dei casi di polmonite registrati in Cina (Di martedì 21 gennaio 2020) Quarta vittima annunciata nella notte di oggi, 21 gennaio, in Cina, per aver contratto il virus misterioso simile alla Sars. Secondo le autorità sanitarie locali la vittima è un 89enne. L’uomo, stando a quanto riferito in un comunicato stampa è deceduto nella città di Wuhan, il focolaio da dove si è diffuso il virus, dopo aver accusato difficoltà respiratorie. Il nuovo coronavirus non è lo stesso che conosciamo per la Sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), ma è piuttosto simile. Nel momento in cui scriviamo si contano 223 casi confermati ufficialmente, di questi 218 in Cina, due in Tailandia, uno in Corea del Sud e in Giappone. Oggi a Wuhan i casi sono in Tutto 198, cinque nella capitale, 14 nella provincia di Guangdong e uno a Shanghai. Il Centre for Global Infectious Disease Analysis dell’Imperial College di Londra ... open.online

