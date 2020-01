Taylor Mega, spunta il fuori onda di Live Non è la d’Urso dopo il botta e risposta con Barbara (Di martedì 21 gennaio 2020) Domenica sera a Live Non è la d’Urso si è parlato di una foto in cui Taylor Mega ha fatto il dito medio davanti ad una camionetta della Polizia. Barbara ha dichiarato in diretta che non avrebbe più voluto come ospite la bella influencer se fosse stata accertata l’esistenza dello scatto incriminato. Ieri sera Taylor Mega è stata raggiunta da Valerio Staffelli, che le ha consegnato un tapiro. “Grazie Striscia per darmi l’opportunità di parlare. Era un bel po’ che io dicevo che non ci volevo più andare. Loro hanno trovato questa cavolata del dito medio come pretesto. Quell’immagine è sui social da due anni e la signora d’Urso è un anno che mi invita nelle sue trasmissioni. Com’è che la foto è tirata fuori solo ora? nelle foto poi io non faccio il dito medio alle forze dell’ordine, ma alla telecamera. In diretta non mi sono difesa perché non ... bitchyf

ilgiomba : Nel frattempo, in 'casa' (televisiva) di @carmelitadurso... - Beshamella : RT @mediohermana: Taylor Mega ha ragione. Non capisco perchè nessuno la prenda sul serio. Salvo per le parole che ha usato è stato giustam… - antilega1 : @monicafatina @GrandeFratello Potresti avere ragione ma chi ha iniziato ad offendere gratuitamente dal primo istant… -