Serie A, gli squalificati, 2 giornate di stop per Mario Balotelli (Di martedì 21 gennaio 2020) Il giudice sportivo ha inflitto due giornate di squalifica a Mario Balotelli. L'attaccante, che ha giocato solo sette minuti in Brescia-Cagliari, ha ricevuto un turno per il rosso ricevuto e un altro perché era stato precedentemente ammonito ed era diffidato. Balotelli dovrà pagare 10mila euro di multa. fanpage

