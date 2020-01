Sanremo, la trasgressione non si combatte con la censura ma con la riflessione (vedi alla voce Junior Cally) (Di martedì 21 gennaio 2020) Quattro parole sul caso Junior Cally. Ricapitoliamo per i più distratti. Junior Cally è un rapper tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Recentemente è nata una polemica sul testo di una sua canzone di qualche anno fa, il brano Strega. Questo è il passo incriminato: “Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia. Balla mezza nuda, dopo te la dà. Si chiama Gioia perché fa la troia, sì, per la gioia di mamma e papà. Questa frate non sa cosa dice – porca troia –, quanto cazzo chiacchiera? L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa, c’ho rivestito la maschera”. Ometto di analizzare la validità estetica di questi versi: mi limito a dire che ricalcano il peggio del rap iconico (o della trap), che non produce linguisticamente significato ma lo fa grazie a una serie di trasgressioni e una ferocia facilmente riconoscibili, e facilmente producibili. Come far ridere con rutti e scorregge, ma ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Sanremo, la trasgressione non si combatte con la censura ma con la riflessione (vedi alla… - laurapeloclown : La #trasgressione solo volgarità?La #LibertàDiEspressione solo volgarità e rabbia?No! #Sanremo con #Cally una realt… -