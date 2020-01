Rita Rusic e il momento intimo prima di dormire, il Grande Fratello Vip 2020 diventa hot (Di martedì 21 gennaio 2020) Sono le 3:20 di notte e le luci sono spente quando il Grande Fratello Vip sorprende la concorrente Rita Rusic mentre, distesa nella capsule room, infila le mani nell'intimo. L'inquadratura è piuttosto ambigua e la regia stacca la ripresa dopo pochi secondi. Troppo tardi però per impedire al pubblico del web di dire la propria: secondo alcuni utenti, la produttrice stava semplicemente mettendo una pomata, per altri si sarebbe trattato addirittura di autoerotismo. fanpage

