Reddito di Cittadinanza, la stroncatura di Berlusconi: “Una paghetta offensiva” (Di martedì 21 gennaio 2020) A quasi un anno dall’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza è tempo di bilanci e Berlusconi ci va giù duro, stroncando la misura voluta dal M5S. Il Movimento 5 Stelle ha puntato gran parte della sua campagna elettorale sul Reddito di Cittadinanza. Una misura inseguita con insistenza dai pentastellati, i quali hanno fatto di … L'articolo Reddito di Cittadinanza, la stroncatura di Berlusconi: “Una paghetta offensiva” NewNotizie.it. newnotizie

francescoseghez : Densità di erogazione di Reddito/Pensione di cittadinanza in Italia via @INPS_it. - Mov5Stelle : I dati di inizio anno su Reddito e Pensione di Cittadinanza dimostrano ancora una volta che il beneficio sta aiutan… - berlusconi : 300mila giovani hanno lasciato l’Italia, 2 milioni non studiano né lavorano. Questo governo propone come unica solu… -