Manca poco ai Giorni della Merla 2020: saranno i più freddi dell’anno? Dalla tradizione popolare alle Previsioni Meteo (Di martedì 21 gennaio 2020) I tre “Giorni della Merla” sono in arrivo: secondo la tradizione popolare il 29, 30 e 31 gennaio dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Secondo la leggenda, negli ultimi Giorni di gennaio si registrano le temperature invernali più basse, tanto che la tradizione popolare tramanda che persino la Merla, che un tempo aveva il piumaggio bianco, per riscaldarsi andò a ripararsi in un camino e il suo manto divenne grigio per la fuliggine. Ogni anno ci si chiede se tale tradizione verrà rispettata: difficile stabilirlo con esattezza perché ciò dipende da ogni singola località. Il picco di freddo non è uguale nelle varie regioni d’Italia e ciò dipende dalle peculiarità climatiche, in parte dal soleggiamento, dall’inerzia termica del mare e Dalla traiettoria delle irruzioni fredde, solite verificarsi durante il trimestre invernale. Cosa dicono intanto le previsioni ... meteoweb.eu

