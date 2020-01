LIVE Cecchinato-Zverev 4-6, 2-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: il siciliano torna in vantaggio nel secondo set (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Replica che porta ulteriori dividendi. 15-30 Servizio vincente di Cecchinato. 0-30 Passante pazzesco, col rovescio, di Zverev. 0-15 Altro sbaglio da parte dell’azzurro, che sembra essere entrato in un brutto loop. 2-2 Risposta errata da parte di Cecchinato, che infila una serie di errori consecutivi che consegnano la nuova parità a Zverev. A-40 Dritto che si spegne ancora sotto il nastro per l’azzurro. 40-40 Tentativo di smorzata in back di Cecchinato: palla in rete. Parità. 30-40 Ecco la palla break: scappa e non di poco il dritto incrociato a Zverev. Cecchinato ci prova. 30-30 Errore di Zverev: Cecchinato fiuta il break. 30-15 Altra discesa a rete vincente del teutonico. 15-15 Doppio fallo del tedesco. 15-0 Volèe di rovescio splendida da parte di Zverev. 2-1 Servizio e dritto per Cecchinato: uno schema che al momento sta ... oasport

zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Fognini Seppi e Cecchinato out ad Auckland incidente per Alonso nella Dakar -… - OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 15 gennaio: Fognini, Seppi e Cecchinato out ad Auckland, incidente per Alonso nella Dakar -