LIVE Cecchinato-Zverev 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: Cecchinato tiene il servizio in apertura di match (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Zverev ottiene il primo quindici con un servizio efficace. 2-1 Ottima prima del siciliano che continua a tenere il servizio. 40-30 Cecchinato si procura una palla per il nuovo vantaggio. 30-30 Errore di Cecchinato in questo caso. 30-15 Scambio interminabile, che Cecchinato riesce però a vincere. 15-15 Scambio di cortesie in questi due primi punti del terzo game. 1-1 Game non facile per Zverev che però riesce a tenere il suo turno di servizio. A-40 L’azzurro ci prova col rovescio, ma va fuori giri. 40-40 Cecchinato si porta in odore di break. 40-30 Accorcia nel game Cecchinato, che causa lo sbaglio del rivale. 40-15 Si ripete il copione. 30-15 Cecchinato spara fuori il dritto. 15-15 Un punto a testa in questo primo turno di servizio del giocatore tedesco. 1-0 E’ in palla il siciliano che si porta a casa il primo game ... oasport

