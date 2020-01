Camera, Michele Nitti e Nadia Aprile lasciano il M5s. La deputata: “Ritengo illegittimo il procedimento dei probiviri a mio carico” (Di martedì 21 gennaio 2020) I deputati M5s Michele Nitti e Nadia Aprile hanno lasciato il Movimento e formalmente fatto richiesta di aderire al gruppo Misto. Entrambi erano tra i parlamentari morosi che da alcuni mesi non si decurtavano lo stipendio: Nitti non restituisce da Aprile scorso, mentre Aprile nel 2019 non si è mai tagliato l’indennità. “Non posso nascondere che i fatti che mi hanno visto protagonista nell’ultimo periodo mi hanno seriamente scossa”, ha dichiarato in una nota la deputata. “La situazione in cui mi sono trovata è dipesa esclusivamente da un’inesorabile deriva autoritaria del Movimento e dalla mancata considerazione in cui sono stata tenuta come Parlamentare e come persona. Dopo aver riflettuto a fondo” e ritenendo “illegittimo ed infondato il procedimento a mio carico ho deciso di non continuare più a militare nel MoVimento”. Secondo Aprile, è stata ... ilfattoquotidiano

