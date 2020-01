Antisemitismo: Forte (M5S Lombardia), 'no a strumentalizzazione Salvini' (Di martedì 21 gennaio 2020) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - “Il razzismo e l'Antisemitismo sono inaccettabili e incompatibili con i valori della nostra Costituzione. Sono fenomeni che il M5S condanna in tutte le sedi istituzionali e non. Purtroppo la mozione presentata dal centrodestra chiede di contrastare l’Antisemitismo solo liberoquotidiano

CIROCOZZI : RT @dureghello: Con l’adozione della definizione dell’IHRA l’Italia si dota di un forte strumento legale per identificare univocamente l’an… - maxdago1973 : @BeppeGiulietti @Artventuno @KelleddaMurgia @PBerizzi @DiDonadice @GianricoCarof @alesslat @AntDiBella @radio3mondo… - pigherino : La barzelletta salviniana Fallito il Convegno di Salvini sul l'antisemitismo (nel quale ha cercato di strumentalizz… -