Tre strade percorribili per ottenere un Huawei P30 Lite New Edition con Wind il 20 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arrivano nuove soluzioni oggi 20 gennaio per tutti coloro che hanno messo gli occhi sul cosiddetto Huawei P30 Lite New Edition, considerando il fatto che anche Wind da questo momento consente di portarsi a casa il dispositivo a rate. Proviamo dunque ad esaminare la situazione più da vicino, dopo che la scorsa settimana esaminato le prime soluzioni ufficializzate da Vodafone sotto questo punto di vista per chi non intende procedere con l'acquisto in unica soluzione. Le tre proposte di Wind per Huawei P30 Lite New Edition a fine gennaio Passando a questioni più concrete, occorre concentrarsi sulle tre soluzioni al momento concepite da Wind per gli utenti che sono realmente interessati al nuovo Huawei P30 Lite New Edition. Ad esempio, è possibile sottoscrivere un contratto che prevede il pagamento di trenta rate pari a 5,99 euro al mese, cui dovremo aggiungere un anticipo ... optimaitalia

FedericoDinca : Buone notizie, firmato da @GiuseppeConteIT, il decreto - che seguo da diversi mesi - che prevede la riclassificazio… - GioPao9 : Tre strade percorribili per ottenere un #HuaweiP30LiteNewEdition con Wind il 20 gennaio - OptiMagazine : Tre strade percorribili per ottenere un Huawei P30 Lite New Edition con Wind il 20 gennaio -