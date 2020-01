Sgominato un clan appartenente a "Cosa Nostra" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sofia Dinolfo L'operazione è il frutto di un'attività di indagine posta in essere dai carabinieri e dalla guardia di finanza, 23 le misure cautelari emesse dalla procura di Catania alle quali è stata data esecuzione all'alba di oggi Con un’operazione che ha coinvolto carabinieri e guardia di finanza è stato Sgominato un clan appartenente alla famiglia mafiosa dei “Mazzei”, affiliata storicamente a Cosa Nostra e, operante su tutto il territorio di Catania. Su delega della procura del Capoluogo etneo, le forze dell’ordine questa mattina hanno dato esecuzione, tra le province di Catania e di Trapani, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di 23 persone, di cui 10 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 8 raggiunte da misure interdittive. Tutti, a vario titolo, sono indagati per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, ... ilgiornale

