Sala: «San Siro “smoking free” in tempi non lunghi» (Di lunedì 20 gennaio 2020) San Siro divieto fumo – Divieto di fumare allo stadio in tempi brevi. L’idea – scrive “La Repubblica” – è stata rilanciata dal sindaco di Milano Beppe Sala, che dopo aver annunciato che proporrà il divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubblici e dove ci sono persone in coda (come misura antismog), oggi ha … L'articolo Sala: «San Siro “smoking free” in tempi non lunghi» calcioefinanza

repubblica : Divieto di fumo, Sala rilancia: 'Stadio di San Siro smoking free in tempi non lunghi' - MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: La promessa di Sala: 'San Siro 'smoking free' in tempi non lunghi' - FcInterNewsit : La promessa di Sala: 'San Siro 'smoking free' in tempi non lunghi' -