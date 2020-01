SAG Awards 2020, i look delle star sul red carpet (Di lunedì 20 gennaio 2020) Charlize Theron in GivenchyJennifer Lopez in Georges Hobeika Haute CoutureJennifer Aniston in vintage Christian Dior by John GallianoScarlett Johansson in Armani privéRenée Zellweger in Maison MargielaNicole Kidman in Michael KorsMargot Robbie in ChanelZoe Kravitz in Oscar de la RentaCatherine Zeta-JonesMaya Hawke in Giambattista Valli CoutureSophie Turner in Louis VuittonDakota Fanning in ValentinoLaura Dern in Stella McCartneyAnna Paquin in Carolina HerreraWinona Ryder in Christian Dior Haute CoutureElisabet Moss in Monique LhuillierJennifer Garner in Dolce & GabbanaGwendoline Christie in Rick OwensChristina Applegate in Monique LhuillierPriah Ferguson in Red ValentinoSian Clifford in Zuhair MuradDavid Harbour con Lily Allen, in ValentinoSAG Awards 2020, chi ha vestito chiSamira Wiley in AdeamSarah Goldberg in Monique LhuillierLa cosiddetta award season sta ormai per arrivare al ... vanityfair

HuffPost : Danai Gurira came to serve a look! ?? - AmorexleserieTV : #SAGAwards 2020: tutti i vincitori della TV - DrApocalypse : SAG Awards 2020, i vincitori: la rivincita di Jennifer Aniston che batte Olivia Colman -